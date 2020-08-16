Оператор сотовый связи Tele2 запустил 5G для российских абонентов в роуминге. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании. Пока сети пятого поколения доступны в Швейцарии.

Выбор страны объясняется сотрудничеством со швейцарским оператором Sunrise Tele2. Переключение на 5G у абонентов будет происходить автоматически без замены SIM-карты. Для использования сетей достаточного смартфона с поддержкой 5G. В Tele2 отметили, что ведут переговоры ещё с пятью странами для развертывания сетей пятого поколения.

Запуск 5G сетей в России у Tele2 пока неизвестен. Ранее МТС получила разрешение на оказание подобных услуг в 83 субъектах РФ. По всей видимости МТС станет первым оператором в России, который запустит 5G для абонентов.