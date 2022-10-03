Disney удалила российские сайты и страницы в соцсетях

Компания Disney сворачивает свою интернет-активность в России. Уже сейчас недоступны российские сайты и официальные аккаунты в соцсетях.

Если перейти на сайт disney.ru или kanal.disney.ru, то происходит автоматическое перенаправление на версии для США. По данным сервиса Wayback Machine, перенаправление начало работать с 1 октября. Также с глобальной версии сайта исчезло упоминание наличия в России офиса компании.

Аккаунты в социальных сетях начали удалять уже 30 сентября. Российские сообщества Disney и «Канал Disney» были удалены в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Twitter и YouTube.

Стоит заметить, что «Канал Disney» для телевидения продолжает вещание.

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