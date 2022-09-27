Apple отказалась от iPhone 14 mini из-за iPhone SE 4

Apple отказалась от iPhone 14 mini в пользу iPhone SE четвертого поколения. Китайские источники сообщают, что купертиновцы отказались от компактного смартфона в этом году из-за низкого спроса на iPhone 12 mini и 13 mini.

В iPhone 14 SE по-прежнему будет один блок камеры. Смартфон не будет поддерживать Face ID, сканер отпечатков пальцев разместят в боковой грани — за счет этого, рамка дисплея станет меньше. Также не стоит ожидать дисплея с высокой частотой обновления.

У обновленной версии SE останется привычная челка, Dynamic Island будет только у Pro и Ultra версий.

Предполагается, что iPhone SE 4 выйдет уже следующей весной с ценником на уровне $500. При этом, iPhone SE третьего поколения вышел только в этом году.

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