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Новости

iPhone SE 3 могут выпустить с дизайном iPhone 8 и железом iPhone 13

Появились новые данные относительно будущего iPhone SE. И, согласно им, новинка может сохранить текущий дизайн. Иначе говоря, она будет основана на том же iPhone 8. От него новинка получит экран с диагональю 4,7 дюйма и кнопку Home с Touch ID под дисплеем.

При этом внутри обещана однокристальная система Apple A15 Bionic, которая используется в iPhone 13. В результате получится такая себя «восьмёрка» на стероидах. Отдельно отметим возможное наличие 5G.

При этом источник утверждает, что производство якобы стартует уже в декабре, а в продаже он появится весной 2022 года. Если это правда, то iPhone SE 3 выйдет на рынок через два года после iPhone SE 2.

Также предполагается, что цены стартуют с 400-450 долларов.

Источник:
9to5mac

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