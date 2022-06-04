iPhone SE 2022 значительно подешевел в России

Представленный в марте доступный iPhone SE 2022 так и не появился в официальной продаже на российском рынке. Поэтому довольствоваться приходиться «серым» смартфоном, который может приобрести любой желающий.

На момент появления iPhone SE 2022 в России его стоимость стартовала от 60 тысяч рублей, что значительно дорого, учитывая, что на европейском рынке его продают за $429 (около 27 тысяч рублей).

Цены на Яндекс Маркете, Москва / The GEEK

Не прошло и двух месяцев, как в России его стоимость снизилась на 47% от изначального ценника. Сейчас приобрести iPhone SE 2022 на 64 ГБ памяти можно на «сером» рынке за 33 тысячи рублей. Версия на 128 ГБ обойдётся около 38 тысяч рублей.

Ранее в цене упал iPhone SE 2020.

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