iPhone SE 2022 не будет продаваться в России

На весенней презентации Apple представила новый цвет iPhone 13 и обновлённый iPhone SE. Последний остался в дизайне iPhone 8, но получил некоторую начинку от флагманского iPhone 13.

Сегодня по всеми миру стартовали продажи iPhone SE и других весенних девайсов. Российский рынок остался без новых устройств Apple и это несмотря на работающий в стране App Store. Стоит заметить, что для России официальный онлайн-магазин Apple вообще не работает.

Новый iPhone SE оснащён 4,7-дюймовым дисплеем, встроенным в кнопку сканером отпечатков пальцев Touch ID, чипсетом A15 Bionic и поддержкой сетей пятого поколения 5G.

Стоимость iPhone SE 2022 в США начинается от $480 за версию на 64 ГБ флеш-памяти. За модификацию с 128 Гб и 256 Гб придется отдать $480 и $580 соответственно.

Когда iPhone SE 2022 появится на российском рынке и по какой цене – неизвестно.

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