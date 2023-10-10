iPhone с iOS 17 начали самопроизвольно перезагружаться по ночам

Многие владельцы iPhone после обновления до iOS 17 столкнулись с тем, что устройства спонтанно начали перезагружаться по ночам.

Пользователи отследили это не только по обязательному вводу код-пароля по утрам, но и по графику уровня заряда батареи, который показывает, что смартфон был выключен на несколько часов.

Мы проверили информацию, и действительно такая ошибка имеет место быть. Как видно из скриншота, ночью смартфон (iPhone 12 на iOS 17.0.3) на протяжение нескольких часов был выключен.

Такая ситуация прослеживается не только на новых iPhone 15, но и других смартфонах, которые получили обновление iOS 17.

В соцсетях жалобы на ночную перезагрузку iPhone появились совсем недавно, что, вероятно, может свидетельствовать о баге в новой версии iOS. Напомним, на прошлой неделе Apple выпустила iOS 17.0.3 и устранила перегрев в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.