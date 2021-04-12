iPhone с дополнительным экраном показали на рендерах

Китайские источники опубликовали неофициальные рендеры возможного iPhone. Речь идёт не о 13-й линейке, а о гипотетической модели, которая может когда-нибудь выйти.

Судя по картинкам, новинка оснащена вторичным дисплеем, прямо как в Xiaomi Mi 11 Ultra. Будет ли это экран от какого-нибудь Apple Watch — неизвестно. Также отметим, что iPhone на рендерах оснащён квадрокамерой с четырьмя сенсорами изображения, дополнительным датчиком и вспышкой.

Другие визуальные особенности включают в себя отсутствие моноброви на экране. Ведь вторичный экран позволит делать селфи на основную камеру. А на нижней части задней панели видны металлические контакты. Похоже, что внешние выводы для беспроводной зарядки. При этом смартфон лишён разъёма Lighting.

Само собой, это лишь концепт. Появится и такая или похожая модель в реальности — неизвестно.