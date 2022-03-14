iPhone научился распознавать пользователя в маске

Компания Apple выпустила масштабное обновление iOS 15.4. Апдейт доступен уже сегодня для всех желающих.

Новая iOS 15.4 приносит особое нововведение в Face ID. Например, iPhone 12 и модели новее будут распознавать пользователя в маске. Аналогично Face ID работает в приложениях и браузере Safari для автозаполнения, а также при оплате через Apple Pay.

Кроме того, клавиатура обзавелась новыми эмодзи, в том числе лица, домашние предметы и жесты.

Голосовой ассистент Siri в Phone XS, iPhone XR, iPhone 11 и новее, может сообщать дату и время без активного подключения к интернету.

Обновиться до 15.4 могут смартфоны начиная от iPhone 6s и более новые модели. Вес прошивки составляет 1,60 ГБ. С полным список изменений можно ознакомиться на сайте Apple.

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