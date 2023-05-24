iPhone и Apple Watch смогут заменить ключ в автомобилях Mercedes-Benz

Mercedes-Benz готовится представить новое поколение автомобиля E-класса и среди его новых возможностей будет поддержка функции Car Key. Опция позволит владельцам использовать свои iPhone и Apple Watch в качестве ключа для автомобиля.

Сообщение об этом поступило от самого автопроизводителя, который подтвердил, что новый Mercedes-Benz E-класса будет совместим с функцией Car Key. Более того, подтверждение этой функции было найдено в коде операционной системы iOS.

Ожидается, что новое поколение Mercedes-Benz E-класса с Car Key, поступит в продажу уже в этим летом.