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iPhone и Apple Watch смогут заменить ключ в автомобилях Mercedes-Benz

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Вадим Майков сегодня в 10:39

Mercedes-Benz готовится представить новое поколение автомобиля E-класса и среди его новых возможностей будет поддержка функции Car Key. Опция позволит владельцам использовать свои iPhone и Apple Watch в качестве ключа для автомобиля.

Сообщение об этом поступило от самого автопроизводителя, который подтвердил, что новый Mercedes-Benz E-класса будет совместим с функцией Car Key. Более того, подтверждение этой функции было найдено в коде операционной системы iOS.

Ожидается, что новое поколение Mercedes-Benz E-класса с Car Key, поступит в продажу уже в этим летом.

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Источник:
9to5mac

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