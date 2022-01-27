iPhone научили распознавать пользователя в маске

Apple научила Face ID распознавать пользователя в маске. Новая возможность появилась в первой бета-версии iOS 15.4 для разработчиков.

Теперь пользователю в маске не потребуются Apple Watch для разблокировки iPhone. Распознавание лица будет происходить с помощью инфракрасного сканера, который будет считывать особенности зоны вокруг глаз пользователя.

Кроме того, iOS 15.4 beta 1 получила отдельный пункт для настройки разблокировки Face ID в очках (и маске). Однако разблокировать iPhone в солнцезащитных очках не получится.

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