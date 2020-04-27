iPhone SE 2020 протестировали на прочность

На популярном YouTube-канале JerryRigEverything вышел тест нового iPhone SE. Блогер традиционно проверял смартфон на прочность.

Результаты вполне себе радуют. Защитное стекло дисплея и камеры выдерживают царапины и повреждения аналогично iPhone 11 и 11 Pro. Значительные повреждения появляются только после инструменты с высоким индексом твердости. При сгибании новинка тоже не пострадала, металлическая рамка и стекло остались в прежнем состоянии.

Также iPhone SE проверили на восприимчивость к огню. При нагреве экрана появлялись черные пятна, но они сразу же исчезали при остывании.