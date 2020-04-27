iPhone SE 2020 протестировали на прочность
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

iPhone SE 2020 протестировали на прочность

На популярном YouTube-канале JerryRigEverything вышел тест нового iPhone SE. Блогер традиционно проверял смартфон на прочность.

Результаты вполне себе радуют. Защитное стекло дисплея и камеры выдерживают царапины и повреждения аналогично iPhone 11 и 11 Pro. Значительные повреждения появляются только после инструменты с высоким индексом твердости. При сгибании новинка тоже не пострадала, металлическая рамка и стекло остались в прежнем состоянии.

  • iPhone SE 2020
  • iPhone SE 2020

Также iPhone SE проверили на восприимчивость к огню. При нагреве экрана появлялись черные пятна, но они сразу же исчезали при остывании.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
-

Комментарии

Лучшее за день

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить