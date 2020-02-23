iPhone SE 2020 появился на официальном изображении
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Новости

iPhone SE 2020 появился на официальном изображении

Специалисты из Apple спешат, как можно скорее представить один из смартфонов. Речь идет о модели iPhone SE 2020. Ориентировочная дата презентации – следующая неделя, либо 15 апреля. А пока официальных данных по этому поводу нет, в сети можно найти достоверное изображение данного устройства. По непонятным причинам оно появилось на одном из немецких ресурсов, но уже было удалено.

Если вы впервые увидели это изображение и не поняли, в чем подвох, то скажем, что перед нами действительно iPhone 8, но только в плане внешнего вида. Да, есть нюансы, но они так глубоко спрятаны, что увидеть их невооруженным глазом не представляется возможным. Изменения в основном касаются технических особенностей девайса.

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Так, ожидается наличие более емкого аккумулятора, а это позволит увеличить время автономной работы устройства. Также есть большая вероятности того, что вместо чипсета Apple A11 Bionic, будет использоваться что-то более новое. Если говорить о объемах внутренней памяти, то у пользователя будет выбор: 64, 128 или 256 ГБ. Многие аналитики ожидают, что стоимость базовой версии составит 400 долларов.

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