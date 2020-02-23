Apple запустила массовое производство iPhone 9

В сети появилась информация о массовом производстве смартфона Apple iPhone 9. Говорится о мобильном телефоне, который ранее назывался iPhone SE 2. По полученным данным у гаджета будет 4,7-дюймовый дисплей, 3 Гбайт оперативной памяти и процессор A13 Bionic.

Также чуть позже будет выпущена версия iPhone 9 Plus с экраном 5,5 дюйма по диагонали.

Есть догадки о наличии технологии Touch ID в новинках. Она позволит идентифицировать пользователей по отпечаткам пальцев. Вместимость можно будет выбрать между версиями с 64 Гбайт и 128 Гбайт флеш-накопителей.

Предположительная цена за новый iPhone около $399. Срок выхода новинок на рынок пока неизвестен.

В интернет-источниках добавляется, что на данный момент Apple готовится к выпуску планшета iPad Pro с поддержкой мобильной связи 5G. Презентация устройства ожидается к концу 2020 года.