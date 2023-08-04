iPhone 16 получат гибридную камеру

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует, что следующий год принесет значительные новшества в серию iPhone 16. Все модели этой серии будут обладать основной камерой с элементами стекла, аналогичное решение будет использоваться и в базовых моделях iPhone 15 в этом году.

Согласно данным, предоставленным Куо, грядущие iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат основную камеру с разрешением 48 мегапикселей и стеклянным CMOS-датчиком изображения (CIS), что позволит им более эффективно улавливать свет.

Однако, возможные проблемы с производственными объемами нового датчика могут помешать Apple применить его во всех моделях iPhone 15 в текущем году. Тем не менее, компания уже закупила большую часть заказов на высококачественные CIS у Sony до 2024 года.

Эксперты отмечают, что ограниченные возможности Sony могут быть выгодны для другого поставщика — Will Semi, который может получить больше заказов на высококачественные CIS для китайских смартфонов.

Что касается будущих моделей iPhone 16, то iPhone 16 Pro Max получит широкоугольную камеру с разрешением 48 мегапикселей и гибридный объектив, состоящий из двух стеклянных и шести пластиковых элементов. Также ожидаются улучшения для теле- и ультраширокоугольных камерах.

В 2024 году модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max могут быть оборудованы телеобъективами с перископом. Однако в текущем 2023 году эта технология будет доступна только на iPhone 15 Pro Max из-за ограничений размеров устройства.