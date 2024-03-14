iPhone 15 рекордно подешевел в России

Базовая модель флагманского iPhone 15, которую Apple представила в сентябре прошлого года, рекордно подешевела в России. С момента запуска смартфон упал в цене примерно на 40%.

Если на старте продаж за iPhone 15 просили около 129 тысяч рублей, то сейчас некоторые магазины на Яндекс Маркете продают смартфон по цене от 73 тысяч рублей. Средний диапазон цен на устройство – 75-85 тысяч рублей. Естественно, речь идет о базовой конфигурации памяти 128 ГБ.

Если вы задаетесь вопросом, какой iPhone купить в 2024 году, чтобы он служил верой и правдой долгие годы, то читайте наш материал.