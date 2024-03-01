Какой iPhone купить в 2024 году?

На российском рынке представлены различные поколения iPhone, которые, несмотря на свой возраст, продолжают находить покупателей. Некоторые из них уже не поддерживают актуальные обновления ПО и «не тянут» требовательные приложения, а другие айфоны постепенно «теряют хватку». Перед выбором, какой айфон купить, важно учитывать как текущие потребности, так и долгосрочные перспективы использования устройства.

На данный момент Apple предлагает восемь актуальных моделей айфонов:

iPhone SE (2022)

iPhone 13

iPhone 14/14 Plus

iPhone 15/15 Plus

iPhone 15 Pro/15 Pro Max

При этом в России можно найти и более старые «яблочные» устройства. Выбор большой и ориентироваться сложно. Предлагаю разобраться, какой айфон купить в 2024 году и не прогадать.

Оптимальный выбор

iPhone 13 (обзор) выделяется как наиболее предпочтительный вариант, благодаря сочетанию цены, качества и характеристик. Средняя стоимость модели с 128 ГБ памяти в России составляет около 60 тысяч рублей. Учитывая наличие производительного чипа, cмартфон остается актуальным и будет таковым еще несколько лет.

На этом фоне, по моему мнению, не стоит рассматривать никакие устройства старее iPhone 13. Несмотря на то, что iPhone 12 ещё является достойным смартфоном, он уже частично устарел для покупки в 2024 году. Если iPhone 13 неподъемный по ценнику, то лучше вовсе присмотреться к устройствам на Android.

Однако в России есть ещё один айфон, который неожиданно стал одним из оптимальных — iPhone 15. Стоимость смартфона в последние недели колеблется в диапазоне 65-75 тысяч рублей в зависимости от магазина. Если есть возможность немного переплатить, то именно флагманскую модель стоит брать. Производительности хватит «за глаза», поэтому о покупке нового смартфона можно будет забыть на лет 5.

iPhone 13 iPhone 15 Дисплей 6,1 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2532×1170 пикселей, 460 ppi, до 800 нит 6,1 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2556×1179 пикселей, 460 ppi, до 1000 нит, Dynamic Island Процессор A15 Bionic A16 Bionic Память ОЗУ — 4 ГБ

ПЗУ — 128/256/512 ГБ ОЗУ — 6 ГБ

ПЗУ — 128/256/512 ГБ Камеры Основная — 12 Мп, ƒ/1.6

Ультраширик — 12 Мп, ƒ/2.4

Фронтальная — 12 Мп, ƒ/2.2 Основная — 48 Мп, ƒ/1.6

Ультраширик — 12 Мп, ƒ/2.4

Фронтальная — 12 Мп, ƒ/1.9 Аккумулятор ~3227 мАч ~3349 мАч Габариты 146,7×71,5×7,65 мм, 174 г 147,6×71,6×7,80 мм, 171 г

Топовый во всем

Для тех, кто не ограничен в средствах, идеальным выбором станет iPhone 15 Pro или 15 Pro Max c корпусом из титана, USB-C, флагманским чипсетом A17 Pro и многофункциональной кнопкой Action Button. Самый топовый смартфон Apple получил поддержку трассировки лучей и возможность запуска AAA-игр (Death Stranding и Resident Evil Village).

iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Дисплей 6,1 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2556×1179 пикселей, 120 Гц, 460 ppi, до 1000 нит, Dynamic Island 6,7 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2796×1290 пикселей, 120 Гц, 460 ppi, до 1000 нит, Dynamic Island Процессор A17 Pro Bionic A17 Pro Bionic Память ОЗУ — 8 ГБ

ПЗУ — 128/256/512 ГБ или 1 ТБ ОЗУ — 8 ГБ

ПЗУ — 256/512 ГБ или 1 ТБ Камеры Основная — 48 Мп, ƒ/1.78

Ультраширик — 12 Мп, ƒ/2.2

Телефото — 12 Мп, ƒ/2.8

Фронтальная — 12 Мп, ƒ/1.9 Основная — 48 Мп, ƒ/1.78

Ультраширик — 12 Мп, ƒ/2.2

Телефото — 12 Мп, ƒ/2.8

Фронтальная — 12 Мп, ƒ/1.9 Аккумулятор ~3274 мАч ~4422 мАч Габариты 146,6×70,6×8,25 мм, 187 г 159,9×76,7×8,25 мм, 221 г

Итог. Какой айфон лучше купить?

Для 2024 года наиболее выгодными вариантами считаю базовые iPhone 13 и iPhone 15. Эти модели — идеальный выбор для тех, кто ищет производительный айфон по разумной цене. Обновившись до рассказанных айфонов выше, можно будет забыть о покупке нового смартфона на ближайшие годы.