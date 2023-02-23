Apple выпустит iPhone 15 Pro в темно-красном цвете

Популярный ресурс 9to5Mac сообщил, что следующим эксклюзивным цветом iPhone 15 Pro станет темно-красный.

На основе специального оттенка #410D0D дизайнеры оперативно создали рендеры устройства:

Также сообщается, что Apple тестирует две расцветки для базовых iPhone 15 и 15 Plus — голубую и розовую. Однако, эти оттенки могут измениться.

Помимо этого, сегодня появились CAD-рендеры iPhone 15, а также слух об использовании новых OLED-дисплеев, которые продлят автономность смартфонов.