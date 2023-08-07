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iPhone 15 Pro может получить 2 ТБ памяти

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 15:45

Apple может выпустить новую версию iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в конфигурации с 2 ТБ флеш-памяти. Об этом пишет инсайдер под ником yeux1122 со ссылкой на анонимные источники внутри компании.

Минимальный объём памяти в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max станет 256 ГБ, а вот базовым версиям iPhone 15 и 15 Plus оставят накопитель на 128 ГБ.

Итого получится, что модельный ряд iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будет состояться из четырёх вариаций: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Вполне вероятно, что такое нововведение связано в первую очередь с возможностью создавать снимки и видео с большим “весом” в разрешении 48 МП. Также именно такое решение может сказаться на увеличении стоимости новых айфонов.

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Теги: 
Источник:
MacRumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.

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