iPhone 15 Pro может получить 2 ТБ памяти

Apple может выпустить новую версию iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в конфигурации с 2 ТБ флеш-памяти. Об этом пишет инсайдер под ником yeux1122 со ссылкой на анонимные источники внутри компании.

Минимальный объём памяти в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max станет 256 ГБ, а вот базовым версиям iPhone 15 и 15 Plus оставят накопитель на 128 ГБ.

Итого получится, что модельный ряд iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будет состояться из четырёх вариаций: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Вполне вероятно, что такое нововведение связано в первую очередь с возможностью создавать снимки и видео с большим “весом” в разрешении 48 МП. Также именно такое решение может сказаться на увеличении стоимости новых айфонов.