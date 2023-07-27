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iPhone 15 Pro Max может быть дороже iPhone 14 Pro Max на $200

Фото аватара
Алексей Авдеев 27 июля 2023 в 09:47

Аналитик Тим Лонг из английского банка Barclays предостерегает о возможном увеличении стоимости iPhone 15 Pro и 15 Pro Max по сравнению с предыдущими моделями 14 Pro и 14 Pro Max. Согласно его прогнозам, цена на iPhone 15 Pro увеличится на $100, поднявшись с $999 до $1099. А вот ценник iPhone 15 Pro Max вырастет на $100-200, ожидаемый диапазон цен составляет от $1099 до $1199-1299.

Базовые версии в лице iPhone 15 и 15 Plus, останутся на уровне сегодняшних iPhone 14.

Свой прогноз аналитик основывает на инсайдерской информации, полученной им от азиатских поставщиков Apple. Однако стоит отметить, что окончательное решение по повышению цен на новые модели айфонов еще не принято, хотя такая возможность обсуждается внутри компании Apple, согласно данным от Bloomberg.

Ранее стало известно, что будущие поколения iPhone могут лишиться каких-либо вырезов в экране.

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Источник:
MacRumors

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