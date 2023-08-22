iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могут подорожать на $200

Apple может поднять стоимость новых смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, который, судя по слухам, могут переименовать в iPhone 15 Ultra. Ранее ожидалось, что цена увеличится на $50-100, но свежие данные указывают на возможный рост цен на $100-200.

Из-за более высокой стоимости новых моделей iPhone продажи могут быть ниже ожидаемых, говорится в отчете DigiTimes. Предполагается, что Apple продаст 77 миллионов устройств iPhone 15 в 2023 году, что меньше прогнозируемых 83 миллионов.

Портал iMore, ссылаясь на источник, пишет о возможном повышении цен на модели Pro и Max на $100–200. Несмотря на то что некоторые пользователи ожидали увеличения стоимости новых устройств, слишком большое повышение цен может сделать iPhone 15 Pro и 15 Pro Max менее доступными для покупателей.