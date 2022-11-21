iPhone 15 получит оперативную память Samsung

Оперативная память от Samsung появится в грядущем iPhone 15, но только для моделей, которые будут продаваться на китайском рынке. Все дело в санкциях.

Ранее «оперативку» должна была изготавливать китайская компания YMTC, но санкции США сделали это невозможным.

Ожидается, что Samsung поставит 128-слойные чипы NAND в 2023 году. Не исключено, что новую память будут использовать и в производстве iPhone 14.

Samsung не впервые поставляет компоненты для iPhone. Например, она производила процессоры для iPhone и iPad, оперативную память для ряда моделей Apple за последние 20 лет и экраны для iPhone 14 Pro. Samsung был одним из первых поставщиков флэш-памяти для оригинального iPhone, хотя затем примерно в 2011 или 2012 году его заменила корейская фирма SK Hynix.

Администрация Байдена ввела новые законы об экспорте с целью поддержки американского производства процессоров, а также предотвращения потенциальных проблем с безопасностью.