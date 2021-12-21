iPhone 15 получит камеру с оптическим зумом

Инсайдер Минг-Чи Куо сообщил новые данные о будущих смартфонах Apple. И речь на сей раз идёт о линейке iPhone 15.

По данным инсайдера, в этой модели появится камера на 48 МП с перископным объективом, который позволит реализовать оптическое увеличение. Заявлена возможность 10-кратного увеличения. Помимо этого, такой подход позволит создать компактную камеру с хорошим оптическим увеличением. Для сравнения, у iPhone 13 Pro есть только трёхкратный зум.

Помимо этого, Куо рассказал о новой технологии камер. Как отмечается, в iPhone 14 Pro/Pro Max будет использоваться технология пиксельного биннинга или объединения соседних пикселей. Подобное уже применяется в Galaxy S21 Ultra и других флагманах. Этот подход позволяет увеличивать пиксели, что важно при съёмке в плохих условиях освещённости.

Пока что неизвестно, какими будут новые iPhone 15, ведь они появятся только в 2023-м. А в 2022 году выйдет линейка iPhone 14, где обещают ряд улучшений. В частости, новые смартфоны (как минимум, Pro-версии) получат экраны без «чёлки» и новые процессоры.

Конечно, пока это не подтверждено официально. Однако у Куо есть хороший послужной список и мало ошибок, так что можно рассчитывать, что он окажется прав и в этом случае.