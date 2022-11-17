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iPhone 15 получат медленные USB-C. Быстрые будут только у линейки Pro

Инсайдер Минг-Чи Куо заявил в Twitter, что Apple будет использовать два разных вида разъёма USB-C для iPhone 15. У моделей iPhone 15 / 15 Plus будет медленный разъём со скоростью на уровне USB 2. 0. А вот iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат поддержку не ниже USB 3.2 или Thunderbolt 3.

О самом переходе на USB-C в 2023 году стало известно ещё летом, когда в ЕС приняли закон о едином стандарте разъёма для зарядки.

Также ранее Куо сообщал, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max лишатся физических кнопок питания и регулировки громкости. Хотя подобное нововведение уже раскритиковали.

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Источник:
Twitter
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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