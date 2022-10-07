Флагманский iPhone 14 Pro Max не вошёл в десятку лучших смартфонов по автономности

DxOMark опубликовал результаты теста автономности нового iPhone 14 Pro Max. Смартфон набрал 133 балла и занял 15 место в общей таблице глобального рейтинга. При этом результат iPhone 13 Pro Max составляет 136 баллов, а значит аппарат может проработать дольше на одном полном заряде.

Если судить смартфоны по времени работы, то тут отличий будет мало заметно. Флагманский iPhone 14 Pro Max может продержаться до 2 дней 17 часов, а прошлогодний iPhone 13 Pro Max — 2 дня 20 часов.

Кроме того, оба смартфона практически идентичны по автономности и даже по времени, которое уходит на их зарядку.

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