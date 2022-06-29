iPhone 14 Pro Max может подорожать до $1200

Компания Apple может повысить ценник на флагманские смартфоны iPhone 14 Pro или 14 Pro Max. Увеличение составит на $100. В итоге за базовый 14 Pro на 128 ГБ будут просить $1100, а 14 Pro Max в аналогичной модификации обойдётся в $1200. Кроме того, подорожание не затронет более доступных iPhone 14 и 14 Plus.

Стоит отметить, что инсайдер по данной информации не является надёжным, поэтому к повышению стоит относиться скептически.

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