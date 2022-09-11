iPhone 14 Pro получил улучшенный модуль GPS

Недавно представленный iPhone 14 Pro, как и в случае с Apple Watch Ultra, получил новый модуль GPS. С его помощью смартфон может работать сразу в двух диапазонах частот: устаревшем L1 и новом L5.

Спутник L5 позволяет передать продвинутый сигнал высокой мощности — он лучше преодолевает препятствия для сигнала, вроде зданий и деревьев, по сравнению с L1. Таким образом устройство более четко определяет геопозицию.

Согласно техническим спецификациям Apple, стандартные iPhone 14 и iPhone 14 Plus не поддерживают двухчастотный GPS. Все четыре модели iPhone 14 продолжают поддерживать другие навигационные системы, включая ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou.

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