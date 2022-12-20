iPhone 14 не может различить катание на лыжах и автомобильную аварию

В США с 1 по 15 декабря было зарегистрировано около 28 ложных вызовов от владельцев iPhone 14, которые отправили сигнал о «обнаружение автокатастрофы».

Когда спасатели прибывали к источникам вызовов, они обнаруживали, что это были не чрезвычайные ситуации, а просто люди, катающиеся на лыжных курортах.

«Обнаружение автокатастроф» от Apple — это новая опция iPhone 14 и Apple Watch, которая была представлена осенью 2022 года. Она должна оповещать экстренные службы, если пользователь устройства попал в автокатастрофу. Однако функция местами выдаёт ошибки.

В сообщении говорится, что с 1 декабря все ложные звонки в экстренные службы США, исходили от пользователей iPhone 14, которые находились на лыжных курортах Big Sky Resort, Bridger Bowl и Yellowstone Club.

На данный момент Apple разбирается почему детектор автокатастроф отправляет ложные предупреждения с iPhone и Watch.

Это не первый случай, когда функция ошибается. Некоторое время назад она отправляла сигнал бедствия во время поездки на американских горках.