Обнаружение аварий в iPhone 14 и Apple Watch работает со сбоями

Осенью этого года, компания Apple представила новые устройства и все они получили датчики для определения аварий. При попадании владельца устройства в ДТП, система даст владельцу десять секунд, чтобы ответить, что всё в порядке. Если этого не произошло, то отправляется SOS в службу спасения и вызов службы спасения.

На деле, оказалось, что система работает некорректно. Датчики могут сработать, если пользователь катается на американских горках или случайно уронил смартфон в салоне автомобиля и не смог его поднять. Также система может посылать сигнал, если его потеряли при поездке на мотоцикле.

О жалобах стало известно изданию WSJ, получившее несколько записей звонков в которых службы спасения были вынуждены выехать на место несуществующих «аварии». В качестве примера приводится посетитель парка аттракционов, который заметил пропущенные входящие от диспетчера, только когда покинул аттракцион.

В пресс-службе Apple сказали только, что продолжат улучшать технологию.

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