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Новости

iPhone 14 перешёл на стадию производства

Компания Apple начала производство смартфонов iPhone 14. Пока что это пробное производство, которое затем перейдёт в массовое. На текущем этапе будет оттачиваться процесс. При этом компания Luxshare Precision еще не получила заказ на пробное и массовое производство нового смартфона. Судя по всему, первым и основным производителем останется Foxconn.

Таким образом, компания работает в штатном режиме. В предыдущие годы пробное производство тоже начиналось в феврале-марте. Можно ожидать появления новых смартфонов в сентябре.

Отметим, что iPhone 14 Pro приписывают до 8 ГБ оперативной памяти. Вероятно, столько получит и версия Pro Max.

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Источник:
ITHome
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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