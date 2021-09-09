iPhone 14 без чёлки, предварительные спецификации — крупная утечка накануне презентации Apple

Зарубежные источники сообщили кучу новостей о будущем iPhone 14, хотя до премьеры 13-й версии ещё остаётся несколько дней.

Информатор и редактор Front Page Tech Джон Проссер, известный по утечкам о продуктах Apple, опубликовал первые рендеры iPhone 14. И эти изображения примечательные тем, что новая модель смартфона лишена чёлки. Как ожидается, это будет первый случай полного отказа от экранного выреза. Фронтальная камера при этом разместится в небольшом отверстии.

Если это правда, то это будет первое крупное изменение дизайна с 2017 года, когда вышла линейка iPhone X.

А Росс Янг, ещё один инсайдер, опубликовал возможные спецификации четырёх моделей будущих iPhone 14. Судя по ним, сканеры FaceID и TouchID будут встроены в экран только у моделей Pro/Pro Max. Также в этой линейке не будет модели Mini, зато появится упрощённая Max.

Что касается более дешёвых моделей, то новые iPhone 14 могут, вероятно, получить чёлку в дешёвых вариантах, а в дорогих её не будет.