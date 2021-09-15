iPhone 13 станет чуть ближе к Android-смартфонам

Вчера Apple анонсировала линейку iPhone 13 из четырёх моделей. И в ней есть некоторые интересные моменты.

Суть в следующем — смартфоны из Купертино оснащены одним физическим слотом для SIM-карты. Двухсимочные версии есть только в Китае. Однако с запуском iPhone XS и XS Max туда добавили поддержку eSIM. Теперь же заявлена поддержка уже двух eSIM. Это потенциально даёт 3 карты (одна физическая и две виртуальные) в одном устройстве. Это похоже на некоторые Android-решения.

При том пока неясно, как это будет работать, будут ли поддерживаться все три линии связи или нет.

Ещё один аспект, который стали известен после анонса, заключается в мощности видеоядра. Как отмечается, графический процессор в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro более мощный, чем в обычном iPhone 13. Там он имеет дополнительное ядро, что даёт до 50% мощности по сравнению с конкурентами. Обычные iPhone 13 и iPhone 13 mini обходятся 4 ядрами, которые на 30% мощнее конкурентов.

Дело в том, что «прошки» используют кодек ProRes, который требует много памяти (потому и появились модели на 1 ТБ) и более мощный GPU.

Наконец, 13-я линейка оказалась более долгоиграющей. Это выглядит так:

iPhone 13 mini работает на 1,5 часа дольше iPhone 12 mini;

iPhone 13 работает на 2,5 часа дольше iPhone 12;

iPhone 13 Pro работает на 1,5 часа дольше iPhone 12 Pro;

iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше iPhone 12 Pro Max.

Насколько выросла ёмкость аккумуляторов — не сообщается.