Apple представила новую серию iPhone 13

Сегодня Apple представила серию новых смартфонов iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 и iPhone 13 mini

Новинки получили пять новых цветов. Обе модели получили две камеры с оптической стабилизацией изображения (OIS), а также поддержку нового кинематографического режима.

Оба смартфона оснащаются процессором A15 Bionic, а также немного длительным временем автономной работы по сравнению с прошлым поколоением. Также новинки получили более ярким дисплеем Super Retina XDR и уменьшенную чёлку в экране.

iPhone 13 и iPhone 13 mini будут доступны в розовом, синем, полночном, звездном и (PRODUCT) RED цвете с новым начальным объемом 128 ГБ, а также с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ.

В России продажи iPhone 13 начнутся с 24 сентября. Цена iPhone 13 mini и iPhone 13 начинается от 69 990 рублей и 79 990 рублей соответственно.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Традиционно «прошки» получили улучшенную систему из трёх камер, дисплей Super Retina XDR с ProMotion и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора выступает чип A15 Bionic.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут доступны в четырех вариантах отделки, включая графитовый, золотой, серебряный и совершенно новый небесно-голубой. На выбор пользователя будет доступно 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ.

В России продажи iPhone 13 начнутся с 24 сентября. Цена iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max начинается от 99 990 рублей и 109 990 рублей соответственно.

В остальном новинки внешним видом мало чем отличаются от прошлогоднего поколения iPhone 12. Тот же квадратный корпус, слегка изменённые модули камер и более быструю работу.