Будущие поколения iPhone Duo могут получить телеобъектив и увеличенный дисплей
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Будущие поколения iPhone Duo могут получить телеобъектив и увеличенный дисплей

Информацией поделился Марк Гурман из Bloomberg.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:53
Будущие поколения iPhone Duo могут получить телеобъектив и увеличенный дисплей

Авторитетный журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg в своей авторской колонке «Power On» раскрыл новые инсайды по грядущим продуктам Apple. Сегодня информатор в подкасте рассказал, что купертиновцы рассматривают возможность установки телеобъектива в будущие поколения складного iPhone Duo.

По словам Гурмана, добавить телеобъектив непросто из-за ограниченного пространства внутри складного корпуса. Apple предстоит решить инженерную задачу, связанную с большой толщиной оптического модуля чтобы не сделать смартфон слишком толстым. Кроме этого, журналист ожидает, что третье поколение iPhone Duo, которое может выйти в 2028 году, получит немного увеличенный внутренний дисплей — примерно на полдюйма больше.

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