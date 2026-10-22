iPhone Duo может получить поддержку Apple Pencil уже 26 октября

Складной iPhone Duo может получить поддержку Apple Pencil с обновлением iOS 27.2, выход которого ожидается около 26 октября. По данным GizmoChina со ссылкой на 9to5Mac и аналитика Макса Вайнбаха, функция уже работает в предварительной сборке Release Candidate.

В сборке стилус позволяет рисовать, делать пометки и управлять интерфейсом на внутреннем и внешнем экранах. По данным издания, поддерживается только Apple Pencil с USB-C: Pencil Pro и более ранние модели несовместимы.

Совместимый стилус подключается и заряжается через кабель, а не с помощью магнитного крепления. iPhone Duo должен стать первым iPhone с поддержкой Apple Pencil для заметок, набросков и разметки документов в совместимых приложениях.

Поставки смартфона начнутся 23 октября 2026 года с iOS 27.1, в которой стилус ещё не работает. При презентации устройства в сентябре Apple обещала добавить поддержку до конца года, без точной даты.

Если ожидаемый график обновления сохранится, первые покупатели получат функцию через несколько дней после начала поставок.

Сроки доставки части предзаказов уже приходятся на 2027 год.