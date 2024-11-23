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Прощай, Google Chrome: OpenAI разрабатывает собственный ИИ-браузер

Компания намерена пошатнуть доминирующее положение Google

OpenAI работает над созданием собственного веб-браузера, чтобы навязать конкуренцию Google и пошатнуть ее доминирующее положение в отрасли. Фишкой продукта, по слухам, станет интеграция с ChatGPT.

Источники утверждают, что компания уже заключила соглашения с крупными компаниями для внедрения функции поиска, а также ведет переговоры с разработчиками веб-сайтов и приложений.

Под руководством Сэма Альтмана OpenAI хочет занять место среди лидеров рынка поисковых систем. В частности, недавно компания запустила собственную поисковую систему ChatGPT Search. Главным конкурентом для неё остается Google, которая давно ассоциируется с поисковым сегментом благодаря своему доминирующему положению.

Однако регуляторы уже обратили внимание на монополию Google, а Минюст США хочет обязать корпорацию продать браузер Chrome для ослабления ее влияния. Если такие меры примут, а OpenAI создаст конкурентоспособную альтернативу, это может серьезно изменить расстановку сил в отрасли.

Теги: 
Источник:
Wccftech

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