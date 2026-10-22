iPhone Duo сложили и разложили 11 500 раз. Вот что стало с его экраном

Китайский YouTube-блогер Тим Пан (Tim Pan) с канала Mediastorm проверил долговечность складного iPhone Duo. Смартфон подвергли серии испытаний, в ходе которых его сложили и разложили в общей сложности 11 500 раз.

Сначала блогер вручную выполнил 500 складываний. Уже после первого этапа линия сгиба на внутреннем дисплее стала заметнее по сравнению с новым устройством. Однако при включённом экране и обычном использовании разница оказалась менее выраженной.

Затем к эксперименту подключили специальную машину, которая выполнила ещё 10 000 циклов при комнатной температуре. Дополнительно смартфон выдержал 1000 складываний на морозе при −20 °C.

После испытаний складка стала глубже, однако серьёзных изменений в работе шарнира блогер не обнаружил. Механизм сохранил плавность хода и продолжил открываться практически так же, как у нового устройства.

Таким образом, эксперимент показал, что внутренний дисплей iPhone Duo постепенно меняется при многократном складывании, но шарнир выдержал все 11 500 циклов без заметного ухудшения работы.

При этом испытание проводилось на одном устройстве и не позволяет определить максимальный срок службы складного механизма.

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