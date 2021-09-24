iPhone 13 Pro оказался несовместимым с MagSafe Duo

Сегодня стартовали продажи нового iPhone 13, но у смартфона уже проявились проблемы. Как оказалось, модель iPhone 13 Pro частично несовместима с выпущенной в прошлом году магнитной зарядкой MagSafe Duo. Нормальной работе зарядки мешает блок камер.

Известный техноблогер Маркес Браунли показал в Twitter, что у iPhone 13 с этим всё нормально. А вот iPhone 13 Pro примагничивается впритык. Если же добавить к смартфону фирменный чехол с поддержкой MagSafe, то образовывается зазор.

iPhone 13 Pro vs Magsafe duo charger (they'll probably need to make a new one) pic.twitter.com/fYF59AZvgu — Marques Brownlee (@MKBHD) September 23, 2021

При этом зарядка продолжает работать, хотя и с меньшей эффективностью. На данный момент неясно, как компания будет бороться с проблемой.

Отметим также, что на данный момент Apple не комментирует ситуацию.