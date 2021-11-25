В России выпустили iPhone 13 Pro в честь Илона Маска

Компания Caviar, известная своими люксовыми телефонами и другими девайсами, представила новую версию смартфона iPhone 13 Pro. Это модель iPhone 13 Pro Electro, изготовленная в честь электромобилей Tesla и Илона Маска.

Корпус новинки изготовлен из переплавленного кузова Model 3, также на корпусе есть гравировка с портретом Маска, контуром электрокара и логотипа Tesla. Помимо этого, на тыльной стороне используется медная вставка — именно медь составляет основу аккумуляторов.

Цена вопроса стартует от 409 000 рублей. Всего выпустят 99 экземпляров смартфона. При этом в техническом плане новинка ничем не отличается от серийной версии.

Также Caviar представила настольный бюст Илона Маска. Он тоже выполнен из переплавленных деталей кузова Tesla и входит в коллекцию Vizionairs. Бюст выпустят тиражом в 27 единиц по цене в 199 000 рублей.