Apple выпустила аксессуары в новых цветах для iPhone и Apple Watch

Apple выпустила аксессуары для iPhone и Apple Watch в новых цветах. Пока новинки доступны только в американском интернет-магазине Apple.

Среди новинок чехлы для iPhone 13 Pro в четырех цветах: лимонная цедра, синий туман, эвкалипт и нектарин.

Так же на сайте появились плетеные монобраслеты для Apple Watch в цветах «сияющая звезда», «новый синий», «яркий зелёный» и «розовый фламинго» и обычные ремешки в оттенках аналогичных чехлам — лимонная цедра, синий туман, эвкалипт и нектарин.

Доедет ли новая коллекция аксессуаров до России пока не известно.

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