В России начались продажи iPhone 13

В России стартовали продажи новой флагманской линейки iPhone 13. В серию входит iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone Pro и iPhone 13 Pro Max.

Новая серия получила множество технических улучшений по сравнению с прошлогодним поколением. В частности появился новый режим съёмки, увеличена ёмкость аккумулятора, а также повышена яркость дисплея.

Стоимость новинок следующая:

iPhone 13 mini

128 ГБ – 69 990 руб.

256 ГБ – 79 990 руб.

512 ГБ – 99 990 руб.

iPhone 13

128 ГБ – 79 990 руб.

256 ГБ – 89 990 руб.

512 ГБ – 109 990 руб.

iPhone 13 Pro

128 ГБ – 99 990 руб.

256 ГБ – 109 990 руб.

512 ГБ – 129 990 руб.

1 ТБ – 149 990 руб.

iPhone 13 Pro Max

128 ГБ – 109 990 руб.

256 ГБ – 119 990 руб.

512 ГБ – 139 990 руб.

1 ТБ – 159 990 руб.

Удивительно, но в этом году вернулся привычный ажиотаж, которого не было в прошлом. В Москве с 8:00 утра появилась очередь у магазина, а на Авито публикуются объявления с предложением привезти к очереди кресло или отстоять её.

Ранее стали известны объем аккумуляторов и оперативной памяти в iPhone 13, а так же рассказали, как можно заказать айфон из США.