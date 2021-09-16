Выяснилось, в какой стране самые дорогие iPhone 13

Похоже, что истории о том, насколько дороги iPhone в России, не слишком правдивы. Аналитическая компания Nukeni составила рейтинг стоимости линейки iPhone 13. Как оказалось, есть и более дорогие варианты.

По данным аналитиков, разница может составлять почти 100%. Дешевле всего смартфоны можно купить в США. К примеру, iPhone 13 mini на 128 ГБ стоит от $729. А вот в Бразилии и Турции эта модель стоит $1256 и $1301 соответственно.

Обычная модель iPhone 13 (128 ГБ) стоит в США уже $829, а в Бразилии и Турции — $1446 и $1419. Цены iPhone 13 Pro/13 Pro Max составляют $999 и $1099 соответственно против $1808 и $1998 в Бразилии.

В той же Норвегии iPhone 13 стоит $1140, а Pro Max — $1571. При этом в России цены выглядят так: