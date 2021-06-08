iPhone 13 может получить оранжевый цвет

Компания Apple в каждом новом поколении добавляет новый цвет для iPhone. В 2020 году появился синий цвет, ранее — зелёный. А недавно добавили фиолетовый. И вот теперь, как сообщается, для iPhone 13 появится оранжевый.

Источник ссылается на рендеры Яна Зельбо, где фигурирует именно такой вариант. На изображения показан обычный «тринадцатый», но, скорее всего, цвет будет у всей линейки. При этом отметим, что Apple обычно разделяет основной цвет — для iPhone 12 и 12 mini был «Синий», а для iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — «Тихоокеанский синий». И последний менее насыщен. Также свою роль играет отделка — у младших она глянцевая, у старших — матовая.

Исходя из этого, смартфоны могут быть оранжевыми в случае iPhone 13 и 13 mini, а iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут условно бронзовыми. Как ожидается, смартфоны покажут уже в начале осени.

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