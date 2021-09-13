iPhone 13 может оказаться дороже предшественника

Инсайдер и аналитик Tianfeng Securities Минг-Чи Куо рассказал о том, чего стоит ждать в плане цен на новые смартфоны iPhone 13. Сообщается, что все модели линейки будут дороже, чем 12-е из-за увеличенного объёма памяти.

Модели iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max будут доступны в вариантах со 128, 256 и 512 ГБ и с 1 ТБ флеш-памяти. iPhone 13 и iPhone 13 mini получат 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти. Ожидается, что цена вырастет в среднем на 10%.

При этом аналитик заявил, что начало массового производства Apple Watch 7 отложат, но это не повлияет на начало продаж и сроки поставок. А вот поставки наушников AirPods увеличатся на 10–15%. При этом модель AirPods 2 останется в продаже после выхода AirPods 3.

Отметим, что презентация iPhone 13 состоится уже завтра.