iPhone 12 разобрали: стала известна ёмкость аккумулятора

Представители iFixit любят разбирать новые устройства и знакомится с их внутренностями. Не миновала эта участь и iPhone 12, который попал к ним в руки. На что обратили внимание при разборке устройства? В первую очередь в глаза бросается огромная катушка, которая принимает энергию от беспроводного зарядного устройства. Второе, на что сразу же обратили внимание представители iFixit – это размер и емкость батареи.

В итоге было выяснено, что емкость аккумулятора оказалась немного меньшей, чем этот же показатель смартфона прошлого поколения. Если верить данным, то емкость батареи iPhone 12 составляет 2 815 мАч, что примерно на 10% меньше, чем у iPhone 11. Но это не смущает разработчиков, ведь они утверждают, что время автономной работы не изменилось, так как потребление компонентов примерно на такое же процентное отношение уменьшилось.