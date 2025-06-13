Anker срочно отзывает внешние аккумуляторы из-за риска возгорания

Anker отзывает 1,16 млн внешних аккумуляторов PowerCore 10000 (модель A1263), проданных с июня 2016 по декабрь 2022 года, из-за риска возгорания.

Уже зафиксировано 19 инцидентов с ущербом на $60 тыс. и ожогами. Возврат возможен только для устройств с серийными номерами из США — их можно проверить на сайте Anker. Взамен выдают карту или новый аккумулятор.

Все остальные устройства рекомендуется сдать на утилизацию — выбрасывать их запрещено.