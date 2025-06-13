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Anker срочно отзывает внешние аккумуляторы из-за риска возгорания

Уже зафиксировано 19 инцидентов.
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Валентин Снежин сегодня в 14:39

Anker отзывает 1,16 млн внешних аккумуляторов PowerCore 10000 (модель A1263), проданных с июня 2016 по декабрь 2022 года, из-за риска возгорания.

Уже зафиксировано 19 инцидентов с ущербом на $60 тыс. и ожогами. Возврат возможен только для устройств с серийными номерами из США — их можно проверить на сайте Anker. Взамен выдают карту или новый аккумулятор.

Все остальные устройства рекомендуется сдать на утилизацию — выбрасывать их запрещено.

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Источник:
X, Anker
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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