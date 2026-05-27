Anker выпустила тонкий магнитный повербанк для iPhone на 10 000 мАч и поддержкой Qi2

Anker анонсировала внешний аккумулятор Nano Power Bank MagGo Plus в Японии. Ранее устройство вышло в Китае под названием Anker Air+ Ultra Slim Magnetic Power Bank.

Повербанк получил аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч. Толщина корпуса составляет 15 мм, вес — 215 граммов. Пока доступна только чёрная версия, белую планируют выпустить осенью 2026 года.

Модель поддерживает стандарт Qi2 и магнитную беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт. Совместимость заявлена с большинством iPhone начиная с серии iPhone 12 при условии iOS 17.4 или новее. Исключение составляют iPhone 12 mini, iPhone 13 mini и iPhone 16e.

Для проводной зарядки предусмотрен порт USB-C. Он выдаёт до 30 Вт и также принимает до 30 Вт при зарядке самого аккумулятора.

При одновременной зарядке двух устройств мощность ограничивается: до 12 Вт по кабелю и до 5 Вт по беспроводному каналу.

Anker использует литий-ионные элементы ATL и называет обновлённую батарейную технологию Neo Lithium-Ion. По словам компании, такие элементы обеспечивают более удачное соотношение веса и ёмкости по сравнению с альтернативными типами аккумуляторов.

В конструкции предусмотрены огнестойкий корпус, слой теплоотвода из алюминиевого сплава и графен высокой плотности для контроля нагрева.

Система управления батареей записывает данные о напряжении и состоянии ячеек. Проверить здоровье аккумулятора и примерный срок замены можно через приложение Anker, но для диагностики Power Bank нужно подключить к смартфону кабелем USB-C.

В Японии Anker Nano Power Bank MagGo Plus доступен для предзаказа за 11 990 иен, или около $75. Поставки ожидаются в конце июня 2026 года.