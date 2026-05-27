Anker выпустила тонкий магнитный повербанк для iPhone на 10 000 мАч и поддержкой Qi2 | The GEEK
Новости

Anker выпустила тонкий магнитный повербанк для iPhone на 10 000 мАч и поддержкой Qi2

Модель получила ёмкость 10 000 мАч, поддержку Qi2 и проводную зарядку мощностью до 30 Вт.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:10
Anker выпустила тонкий магнитный повербанк для iPhone на 10 000 мАч и поддержкой Qi2

Anker анонсировала внешний аккумулятор Nano Power Bank MagGo Plus в Японии. Ранее устройство вышло в Китае под названием Anker Air+ Ultra Slim Magnetic Power Bank.

Повербанк получил аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч. Толщина корпуса составляет 15 мм, вес — 215 граммов. Пока доступна только чёрная версия, белую планируют выпустить осенью 2026 года.

Модель поддерживает стандарт Qi2 и магнитную беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт. Совместимость заявлена с большинством iPhone начиная с серии iPhone 12 при условии iOS 17.4 или новее. Исключение составляют iPhone 12 mini, iPhone 13 mini и iPhone 16e.

anker_2

Для проводной зарядки предусмотрен порт USB-C. Он выдаёт до 30 Вт и также принимает до 30 Вт при зарядке самого аккумулятора.

При одновременной зарядке двух устройств мощность ограничивается: до 12 Вт по кабелю и до 5 Вт по беспроводному каналу.

Anker использует литий-ионные элементы ATL и называет обновлённую батарейную технологию Neo Lithium-Ion. По словам компании, такие элементы обеспечивают более удачное соотношение веса и ёмкости по сравнению с альтернативными типами аккумуляторов.

Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

В конструкции предусмотрены огнестойкий корпус, слой теплоотвода из алюминиевого сплава и графен высокой плотности для контроля нагрева.

Система управления батареей записывает данные о напряжении и состоянии ячеек. Проверить здоровье аккумулятора и примерный срок замены можно через приложение Anker, но для диагностики Power Bank нужно подключить к смартфону кабелем USB-C.

В Японии Anker Nano Power Bank MagGo Plus доступен для предзаказа за 11 990 иен, или около $75. Поставки ожидаются в конце июня 2026 года.

Обсудить

Главное по теме

Новости Anker выпустила полноразмерные наушники Soundcore Space 2

Мощная система шумоподавления, 40-милиметровые динамики и поддержка Hi-Res Audio.
Обзоры Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно? Подборки Лучшая зарядка для iPhone: 7 моделей, которые стоят каждого ватта

Похожие материалы

Anker Anker отзывает ещё пять моделей пауэрбанков из-за риска перегрева

В список попали шесть моделей, включая устройства с MagSafe, встроенными кабелями и быстрой зарядкой.

 Anker Anker срочно отзывает внешние аккумуляторы из-за риска возгорания

Уже зафиксировано 19 инцидентов.

 Anker Anker представила сверхтонкий аккумулятор Nano Air 2 с MagSafe и быстрой зарядкой

Anker выпустила в Китае новый внешний аккумулятор Nano Air 2 — с поддержкой MagSafe, USB-C на 20 Вт…

 Anker Anker выпустила в России наушники Liberty 4 Pro с сенсорным экраном на кейсе

Hi-Fi-звук студийного качества и система активного шумоподавления на основе 7 датчиков.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽

Последние новости

Siri в iOS 27 станет похожа на ИИ-чат с новым дизайном Спрос на электронные книги в России вырос почти вдвое iPhone получит функцию защиты от уличных краж Apple выпустила второе обновление прошивки для AirTag 2 Samsung выпустила игровой монитор Odyssey G8 с разрешением 6K Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  2. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  5. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  6. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры
Смотреть все обзоры