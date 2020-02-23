iPhone 12 получит двустороннюю зарядку по NFC

Новый iPhone 12 может получить двустороннюю беспроводную зарядку, которой уже оснащаются топовые смартфоны Samsung, Huawei, Xiaomi и прочие лидирующие производители.

Выход спецификации Wireless Charging Candidate Technical Specification (WLC) состоялся еще в январе текущего года. С её помощью можно зарядить устройство беспроводным способом через NFC мощностью до 1 Вт. Первые упоминания о технологии NFC, которая может обмениваться энергией между устройствами, появились в 2013 году.

Такой способ зарядки должен сильно изменить дизайн смартфона в сторону утолщения корпуса. Поэтому в iPhone 12 может появиться более квадратный корпус, который знаком нам с iPhone 4 и iPhone 5.