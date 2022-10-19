Новый iPad Pro получил до 16 Гб оперативной памяти

Apple вчера выпустила три новинки: iPad десятого поколения, iPad Pro и приставку Apple TV 4K. Все устройства получили больше оперативной памяти, чем их предшественники.

Информация об объемах оперативной памяти появилась в Xcode 14.1 RC. Так базовый iPad получил 4 Гб оперативной памяти вместо 3 Гб в предыдущей версии. Такая же ситуация у обновленной приставки Apple TV 4K — 4 Гб вместо 3 Гб.

Еще лучше ситуация сложилась у iPad Pro. У него в зависимости от версии объем ОЗУ доходит до 16 Гб. Так, модели с флеш-памятью на 128/256/512 ГБ получили по 8 Гб оперативной памяти, модели с 1 или 2 ТБ получили по 16 Гб. Таким количеством обычно наделяют ноутбуки среднего уровня или игровые смартфоны.

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