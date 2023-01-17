Apple TV начала требовать iPhone для обновления Apple ID

Телевизионная приставка Apple TV работающая под управлением tvOS 16 начала требовать iPhone для обновления настроек Apple ID и принятия новых условий iCloud. Ситуация довольно интересная, ведь ранее приставка была полностью самостоятельным устройством, тем более не все её владельцы предпочитают iPhone в качестве смартфона. Таким пользователям приходится терпеть раздражающие уведомления и нерабочие опции.

Например, чтобы принять новые условия iCloud, необходимо устройство под управлением iOS 16 или iPadOS 16. Сделать всё это через браузерную версию не получится. Сама приставка требует поднести iPhone пользователя к Apple TV.

Конечно, уведомления можно скрыть, но спустя небольшой промежуток времени, они снова появляются. Более того, некоторые опции остаются недоступными, пока владелец не согласится с новыми условиями или не обновит данные Apple ID.